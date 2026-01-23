Les Papillons de Corban de retour sur scène

Le groupe de choristes a décidé de relancer deux concerts qui auront lieu dès ce vendredi ...
Les Papillons de Corban de retour sur scène

Le groupe de choristes a décidé de relancer deux concerts qui auront lieu dès ce vendredi à l’Atrium à Vicques.

Caroline chante « Le Roi Lion » avec les choristes de l’Effet Papillons. Caroline chante « Le Roi Lion » avec les choristes de l’Effet Papillons.

Les choristes des Papillons de Corban sont de retour. Ils s’étaient retrouvés il y a quelque temps afin de remonter sur scène et de retrouver les émotions de chanter devant le public. Puis, il y a eu le défi de recréer un ensemble et de redonner des concerts. Le défi est relevé et ce sont une cinquantaine de chanteuses et chanteurs qui vont donner deux concerts sous un nouveau nom : L’Effet Papillons. Ces deux représentations se feront sous la direction d’Alain Koller ce vendredi et ce samedi dans la salle de l’Atrium à Vicques. Jeudi, lors de la répétition générale, on a retrouvé l’esprit qui régnait depuis toujours chez les Papillons. « On a le même esprit qu’avant. C’est une grande famille. On a un peu de trac, mais c’est normal », affirme-t-il./jmp

Reportage lors de la répétition générale :

Ecouter le son


