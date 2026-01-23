Trouver un obus dans une maison n'est pas rare

Police, pompiers, ambulance, armée : Tramelan a vécu une scène pour le moins particulière mercredi après-midi. En cause : deux munitions retrouvées par les propriétaires d’une maison en chantier, dans une pièce encombrée. Le cas a pu être réglé, et la zone sécurisée rapidement par le commandement DEMUNEX de l’armée, spécialisé dans le déminage, qui gère aussi la Centrale nationale d’annonce des « ratés », ces munitions potentiellement dangereuses qui ont été tirées, mais qui n’ont pas – ou pas entièrement – explosé. « Ce n’est pas notre business quotidien, mais ces cas ne sont pas exceptionnels pour autant », explique le Neuchâtelois Ekim Saraçlar, responsable des opérations. Il précise qu’un obus d’artillerie a été découvert à Tramelan, datant probablement de la Première Guerre mondiale, ainsi qu’un débris de munition.