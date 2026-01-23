Une voiture en feu à Delémont

Une voiture en feu à Delémont

Un véhicule a pris feu alors qu’il roulait en direction de Courrendlin ce jeudi vers 18h30. Aucun blessé ni dommages ne sont à déplorer, mais la circulation a été perturbée durant environ 45 minutes.

Le sinistre a mobilisé huit sapeurs-pompiers, trois engins et deux patrouilles de la Police cantonale pour sécuriser les lieux. (Photo d'illustration.) Le sinistre a mobilisé huit sapeurs-pompiers, trois engins et deux patrouilles de la Police cantonale pour sécuriser les lieux. (Photo d'illustration.)

Une voiture de tourisme a été la proie des flammes ce jeudi vers 18h30 à Delémont à la suite d’un problème technique. Alors qu’il roulait en direction de Courrendlin, le véhicule a commencé à prendre feu. Le conducteur s’est arrêté sur le bas-côté avant l’apparition des flammes indique la Police cantonale dans un communiqué. Le sinistre a été circonscrit grâce à l’intervention d’un automobiliste de passage, de huit pompiers et de trois engins. La circulation a été perturbée durant environ 45 minutes, le temps de l’intervention, mais aucun blessé ni dommages ne sont à déplorer. /comm-mlm

La circulation a été perturbée un peu moins d'une heure. La circulation a été perturbée un peu moins d'une heure.


