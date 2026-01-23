Une voiture en feu à Delémont

Une voiture de tourisme a été la proie des flammes ce jeudi vers 18h30 à Delémont à la suite d’un problème technique. Alors qu’il roulait en direction de Courrendlin, le véhicule a commencé à prendre feu. Le conducteur s’est arrêté sur le bas-côté avant l’apparition des flammes indique la Police cantonale dans un communiqué. Le sinistre a été circonscrit grâce à l’intervention d’un automobiliste de passage, de huit pompiers et de trois engins. La circulation a été perturbée durant environ 45 minutes, le temps de l’intervention, mais aucun blessé ni dommages ne sont à déplorer. /comm-mlm