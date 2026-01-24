Des chiens et des truffes aux courses de Saignelégier

Saignelégier s’est transformé en Mecque des canidés et de leurs passionnés. Le chef-lieu franc-montagnard accueille ce week-end ses traditionnelles courses de chiens de traîneaux. La 53e édition de la manifestation se déroule dans un format sur herbe même si une petite pellicule de neige est tombée dans la nuit de vendredi à samedi sur les Franches-Montagnes. Une quarantaine de participants prennent part à des courses en kart, en VTT et en canicross. La commune de Tramelan est l’invitée d’honneur de la manifestation. L’événement ne se résume pas aux courses en tant que telles. De nombreuses animations sont également proposées au public. Le club canin de Dannemarie, en France voisine, présente ainsi une démonstration de cavage, soit de recherche de truffes. Une de ses membres, Sandra Gauffroy, explique que l’activité consiste à rechercher des leurres qui ont été préalablement cachés dans des carrés de 25 mètres/carré ou dans des parcelles dans les bois. Elle souligne que les leurres sont enterrés 15 heures à l’avance dans les concours, le temps que le sol s’imprègne de l’odeur. Sandra Gauffroy et son mari Romain sont venus à Saignelégier avec des chiens border collie mais que l’activité peut être pratiquée avec n’importe quelle race. « On utilise l’odorat des chiens pour cette activité, c’est vraiment leur sens primaire, donc cela peut convenir à tous les chiens et à toutes les races », indique Sandra Gauffroy. L’entraînement n’a ainsi pas forcément besoin d’être intensif, puisque le cavage s’appuie sur quelque chose d’inné chez le chien, à savoir la recherche d’odeurs, et la découverte de l’objet recherché peut s’accompagner ou non de l’octroi d’une petite friandise.

