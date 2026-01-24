Le ceff lance une solution contre la pénurie de soignants

Dès septembre 2026, le ceff Santé-social lancera une nouvelle formation d’infirmier ES en deux ans, destinée aux ASSC expérimentés de tous cantons

Le ceff Santé-social lancera une nouvelle formation d’infirmier ES en deux ans au lieu de trois. (Photo libre de droits : illustration.) Le ceff Santé-social lancera une nouvelle formation d’infirmier ES en deux ans au lieu de trois. (Photo libre de droits : illustration.)

Afin de répondre à la pénurie persistante de personnel infirmier, le ceff Santé-social de Saint-Imier lancera à la rentrée de septembre 2026 une nouvelle formation d’infirmier ES destinée aux assistants en soins et santé communautaire (ASSC) expérimentés. Ce cursus accéléré, accessible aux titulaires d’un CFC sans maturité professionnelle, permettra d’obtenir le diplôme en deux ans au lieu des trois habituels.


Expérience requise

Pensée pour des professionnels déjà actifs, cette passerelle valorise l’expérience acquise sur le terrain tout en respectant les exigences du plan d’études cadre de la profession infirmière. Dans un premier temps, la formation sera proposée uniquement en cours d’emploi et offrira un accompagnement individualisé.


Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte tension sur le système de santé suisse. Selon les estimations de l’Observatoire suisse de la santé, des dizaines de milliers de professionnels devront être recrutés d’ici à 2029, dont plus de 43’000 infirmiers diplômés du tertiaire. Le métier figure ainsi parmi les plus recherchés du pays.


Ouvert aux ASSC de tous cantons

Les formations du ceff sont ouvertes aux candidats de tous les cantons. Le programme combine cours théoriques, stages pratiques et évaluations réglementaires. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2026./jse


Actualisé le

 

