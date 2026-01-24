Tramlabulle 2026 dévoile une affiche aux accents horlogers

Après la Combe Grède l’an dernier, Tramlabulle met cette fois en lumière la micromécanique et l’industrie horlogère régionales. Un choix symbolique, puisque l’événement se tiendra un mois après les Future Days 2026, dédiés à la promotion des métiers techniques, indique un communiqué de Tramlabulle, publié ce samedi.

Le visuel de l’affiche a été confié à l’illustratrice française Aurélie Guarino, connue pour son univers sensible et accessible. L’autrice de Les Vies de Charlie et de La Nuit est belle a souhaité valoriser le savoir-faire horloger local à travers des couleurs vives et une approche artistique fidèle à ses thèmes de prédilection, selon les organisateurs.

L’affiche est dévoilée en avant-première ce samedi à Saignelégier, lors des courses de chiens de traîneaux, où Tramelan est invité d’honneur. Elle accompagnera également l’exposition « 6 facettes de l’horlogerie de Tramelan ». Le programme complet du festival sera présenté le 2 septembre 2026. /comm-ero