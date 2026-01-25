Du renouveau à la Jeunesse socialiste jurassienne

La Jeunesse socialiste jurassienne (JSJ) annonce un renouvellement au sein de son comité à l’issue de son assemblée qui s’est tenue ce dimanche. L’organisme passe de quatre à cinq membres. Il enregistre également deux départs pour trois arrivées. Léo Beuret et Axalia Vollmer ont décidé de se retirer du comité. Léa Grellier, Félicia Fasel et Inès Badertscher font leur arrivée et sont accompagnées de Marion Stadelmann et Héloïse Girardin. Le comité de la JSJ est ainsi 100% féminin, « une réalité qui s’inscrit dans une démarche de désinvisibilisation des femmes en politique », note le communiqué envoyé dimanche. /comm-fco

