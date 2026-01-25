La finale régionale de « La jeunesse débat » a livré son verdict

L’Hôtel du Parlement jurassien a accueilli samedi 32 jeunes qui ont débattu dans le cadre de ...
L’Hôtel du Parlement jurassien a accueilli samedi 32 jeunes qui ont débattu dans le cadre de la finale de l’Arc jurassien organisée par Young Enterprise Switzerland (YES).

Les gagnantes de la finale régionale de l'Arc Jurassien (de g. à d. Elsa Poulain, Nora Schaller, Kiera Duvanel et Charlotte Bordet.) se retrouveront à Berne en mars prochain. (Photo : Young Enterprise Switzerland) Les gagnantes de la finale régionale de l'Arc Jurassien (de g. à d. Elsa Poulain, Nora Schaller, Kiera Duvanel et Charlotte Bordet.) se retrouveront à Berne en mars prochain. (Photo : Young Enterprise Switzerland)

La finale de l’Arc jurassien de « La jeunesse débat » a réuni 32 participants âgés de 15 à 20 ans ce samedi à l’Hôtel du Parlement à Delémont. Les jeunes étaient issus de huit établissements scolaires du secondaire I et du secondaire II des cantons du Jura et de Neuchâtel ainsi que de la Berne francophone. La manifestation était organisée par Young Enterprise Switzerland (YES). La victoire est revenue à Kiera Duvanel et Charlotte Bordet du collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds pour le secondaire I. Au secondaire II, Nora Schaller et Elsa Poulain du Gymnase français de Bienne l’ont emporté. Le jury était composé de différentes personnalités politiques de la région comme le conseiller aux États jurassien Charles Juillard ou encore le président du Grand Conseil neuchâtelois Emile Blant. Les deux équipes lauréates se sont qualifiées pour la finale nationale du concours qui aura lieu les 27 et 28 mars à Berne. C’est le cas également pour les deux autres formations finalistes, soit Jules Comte et Arthur Perrin du collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds pour le secondaire I, et Arnaud Lab et Timothée Kaloustian du Gymnase français de Bienne pour le secondaire II. /comm-fco 


