Léa Doffey s’est qualifiée pour la finale de la Star Academy

La Biennoise a décroché samedi soir son ticket pour la finale du télécrochet diffusé sur TF1 ...
Léa Doffey s’est qualifiée pour la finale de la Star Academy

La Biennoise a décroché samedi soir son ticket pour la finale du télécrochet diffusé sur TF1 qui aura lieu le 7 février prochain.

Léa Doffey était brièvement revenue mardi dernier à Bienne pour rencontrer son public (photo: archives). Léa Doffey était brièvement revenue mardi dernier à Bienne pour rencontrer son public (photo: archives).

L’aventure de Léa Doffey se poursuit à la Star Academy. La Biennoise de 22 ans disputera la finale du célèbre télécrochet diffusé sur TF1. Elle a obtenu son ticket samedi soir lors de la première demi-finale. Le public biennois a pu assister à l’émission qui a été retransmise en direct sur grand écran au Palais des Congrès. Léa Doffey était opposée à Sarah à ce stade de la compétition. La seconde demi-finale de la Star Academy se tiendra samedi prochain. Quant à la grande finale, elle aura lieu le 7 février. /fco 


 

