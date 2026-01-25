Léa Doffey s’est qualifiée pour la finale de la Star Academy

L’aventure de Léa Doffey se poursuit à la Star Academy. La Biennoise de 22 ans disputera la finale du célèbre télécrochet diffusé sur TF1. Elle a obtenu son ticket samedi soir lors de la première demi-finale. Le public biennois a pu assister à l’émission qui a été retransmise en direct sur grand écran au Palais des Congrès. Léa Doffey était opposée à Sarah à ce stade de la compétition. La seconde demi-finale de la Star Academy se tiendra samedi prochain. Quant à la grande finale, elle aura lieu le 7 février. /fco

