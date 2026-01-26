Henniez voit rouge

Vous vouliez de la bleue, de la verte ou de la rouge ? On ne parle ni de fée, ni de pinard, mais bien d’eau minérale.

Henniez est victime de problèmes d’approvisionnement. Certains clients particulièrement attachés à la version rouge, la plus gazéifiée d’une des rares marques romandes d’eau minérale, doivent prendre leur mal en patience ou se résoudre à boire du moins local. Nestlé confirme les problèmes d’approvisionnement d’Henniez. Le groupe avance deux raisons principales : une demande exceptionnelle durant les semaines les plus chaudes de l’été dernier qui a mis à mal les stocks. Et une « disponibilité réduite » des sources d’eau minérale, car il faut savoir qu’Henniez ne prend que ce que la nature lui offre sans pomper l’eau.

La marque vaudoise a donc réduit ses livraisons. D’abord les grandes bouteilles, puis les plus petites.

Un impact régional

L’entreprise Auderset et Compagnie à Sonceboz livre dans toute la région. La pénurie d’eau gazeuse de la marque Henniez a eu un impact important selon le patron Claude Auderset. « Sur les huit palettes commandées, j'en ai reçu que deux », déplore-t-il. Il explique que son entreprise a dû se rabattre sur d'autres marques, afin de garantir la satisfaction de sa clientèle. Une situation « un peu stressante » pour Claude Auderset.

À noter qu'une réunion entre Henniez et les professionnels de la branche est prévue mi-février afin que le producteur donne des perspectives pour ses produits./aju-vco-jse