Henniez voit rouge

Henniez est au régime minceur depuis plusieurs mois. La marque d’eau minérale vaudoise de Nestlé rencontre des problèmes d’approvisionnement. Certains clients sont privés d’Henniez, surtout la déclinaison rouge. Les minéraliers sont aujourd’hui dans l’expectative.
Vous vouliez de la bleue, de la verte ou de la rouge ? On ne parle ni de fée, ni de pinard, mais bien d’eau minérale.
Henniez est victime de problèmes d’approvisionnement. Certains clients particulièrement attachés à la version rouge, la plus gazéifiée d’une des rares marques romandes d’eau minérale, doivent prendre leur mal en patience ou se résoudre à boire du moins local. Nestlé confirme les problèmes d’approvisionnement d’Henniez. Le groupe avance deux raisons principales : une demande exceptionnelle durant les semaines les plus chaudes de l’été dernier qui a mis à mal les stocks. Et une « disponibilité réduite » des sources d’eau minérale, car il faut savoir qu’Henniez ne prend que ce que la nature lui offre sans pomper l’eau.
La marque vaudoise a donc réduit ses livraisons. D’abord les grandes bouteilles, puis les plus petites.
Un impact régional
L’entreprise Auderset et Compagnie à Sonceboz livre dans toute la région. La pénurie d’eau gazeuse de la marque Henniez a eu un impact important selon le patron Claude Auderset. « Sur les huit palettes commandées, j'en ai reçu que deux », déplore-t-il. Il explique que son entreprise a dû se rabattre sur d'autres marques, afin de garantir la satisfaction de sa clientèle. Une situation « un peu stressante » pour Claude Auderset.
À noter qu'une réunion entre Henniez et les professionnels de la branche est prévue mi-février afin que le producteur donne des perspectives pour ses produits./aju-vco-jse