L’avenir du château en réflexion pour le prochain Forum citoyen

Une classe du lycée est invitée à participer à cette conférence-débat qui se tient ce mercredi ...
Une classe du lycée est invitée à participer à cette conférence-débat qui se tient ce mercredi à Porrentruy.

Les élèves du lycée cantonal ont réfléchi à des options pour l’avenir du château de Porrentruy en vue du prochain Forum citoyen, ce mercredi à 20h . (Photo d'archives: Georges Henz.) Les élèves du lycée cantonal ont réfléchi à des options pour l’avenir du château de Porrentruy en vue du prochain Forum citoyen, ce mercredi à 20h . (Photo d'archives: Georges Henz.)

Le Forum citoyen teste le dialogue entre les générations. Une conférence-débat se tiendra mercredi soir à Porrentruy, dans la salle de la tour du Séminaire. Le thème porte sur l’avenir du château de Porrentruy, après la fermeture de la prison. Le Parlement jurassien a accepté l’année dernière un postulat qui demande une nouvelle affectation pour renforcer l’attractivité économique et touristique de la région. Par groupes, les jeunes ont travaillé sur différentes thématiques qui seront présentées devant la petite assemblée. Et pour débattre, une députée et deux anciens élus seront présents, à savoir Lisa Raval, Alain Beuret et Thomas Schaffter, auteur du postulat.

La classe a préparé ce projet en cours de géographie avec l’enseignant Charles Rusterholz. L’occasion pour ces étudiants de faire des recherches sur une thématique bien précise, de travailler la présentation et d’oser prendre la parole en public. C’est d’ailleurs ce dernier point qui semble le plus stressant pour ces adolescents quelques jours avant la conférence-débat. « Ça rajoute un défi de savoir qu’on va le présenter à d’autres personnes qu’à notre classe », selon Coline. Son camarade Louane abonde en ce sens et trouve l’exercice bien plus intéressant qu’un simple cours théorique : « Ça nous permet de pouvoir s’exprimer et de prendre en confiance ». Les jeunes, qui suivent le lycée, sont de ce fait éloignés du monde professionnel, selon Kenzo. Ce projet de Forum citoyen leur offre l’occasion de « se projeter pour plus tard ». « Ça nous met au défi et on se sent, entre autres, importants et considérés en tant que lycéens. »

Les élèves ont aussi réfléchi à des options pour l’avenir du château. Le groupe, qui devait travailler sur cette thématique, en a retenu deux, à savoir un Escape Game et un espace culturel. C’est cette seconde version qui semble plaire au jeune public.

Le Forum citoyen sur le thème « Après la prison, que faire du château de Porrentruy ? » se tient mercredi à 20h, dans la tour du Séminaire à Porrentruy. /ncp


