La Halle des expositions sur la sellette à Delémont

L’incendie de Crans-Montana a poussé la ville à déplacer le montage des chars de carnaval. Des questions de sécurité ont été soulevées alors que la Foire du Jura est censée se tenir sur le site cette année.

Des questions de sécurité se posent concernant la Halle des expositions après le drame de Crans-Montana. (Photo : Georges Henz/archives). Des questions de sécurité se posent concernant la Halle des expositions après le drame de Crans-Montana. (Photo : Georges Henz/archives).

Le drame de Crans-Montana rend l’avenir de la Halle des expositions à Delémont encore plus incertain. Le maire, Damien Chappuis, a indiqué lundi soir lors du Conseil de ville que le site posait des questions de sécurité. Il a confirmé, en réponse à une question orale de Laurence Studer (UDC), que la ville avait décidé de déplacer le montage des chars de carnaval dans les locaux de l’ancienne SAFED. Des éclaircissements sont nécessaires, selon Damien Chappuis. « Il y a des interrogations qui ont été soulevées. On prend toutes les précautions nécessaires et on va se renseigner envers l’ancien exploitant pour connaitre les mesures qui ont été prises les années précédentes », explique le maire.

En ce qui concerne la Foire du Jura qui est censée se tenir sur place cet automne, Damien Chappuis indique que des contacts ont été pris avec les organisateurs et qu’une réflexion est lancée pour savoir si des travaux sont nécessaires. « Le bâtiment est voué à la démolition. On doit regarder ce qui doit être fait ou pas, mais aussi les moyens financiers que l’on devrait dégager pour cela », ajoute le maire.

Damien Chappuis : « Le but premier est d’assurer la sécurité des personnes qui viendraient à une manifestation ou à une autre. »

Pour rappel, le droit de superficie qui avait été accordé par la ville à la société Comptoir delémontain SA a pris fin le 31 décembre dernier. /alr


