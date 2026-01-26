« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Les Suisses voteront le 8 mars sur l’initiative « L’argent liquide c’est la liberté » et son ...
« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Les Suisses voteront le 8 mars sur l’initiative « L’argent liquide c’est la liberté » et son contre-projet direct, qui visent à garantir le maintien du cash et du franc suisse dans la Constitution.

Le 8 mars, le peuple suisse votera sur l’initiative « L’argent liquide c’est la liberté ». (Photo libre de droits). Le 8 mars, le peuple suisse votera sur l’initiative « L’argent liquide c’est la liberté ». (Photo libre de droits).

Billets et pièces ont-ils encore un avenir garanti en Suisse ? Le 8 mars, les citoyens suisses voteront sur l’initiative « L’argent liquide c’est la liberté » ainsi que sur son contre-projet direct. L'initiative porte sur l’inscription du maintien de l’argent liquide et du franc suisse dans la Constitution fédérale. Elle vient du Mouvement Liberté Suisse. L'UDC est le seul parti politique à la soutenir. Le texte de l’initiative et le contre-projet ont peu de différences. Le point sur ce dossier avec notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-ero

Le dossier de Marie Vuilleumier :

Ecouter le son


Actualisé le

 

