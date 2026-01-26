Une enveloppe pour l’arrivée des moloks à Delémont

Le projet d’installer une centaine de moloks en ville de Delémont franchit une nouvelle étape. Le Conseil de ville a approuvé lundi soir, par 36 voix contre 2, un crédit de 663'000 francs pour les frais à la charge de la Municipalité en vue de l’implantation des conteneurs enterrés et semi-enterrés. Le montant sera autofinancé par le fonds des déchets. Pour rappel, ce projet est réalisé en collaboration avec le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD) qui prend en charge plus d’un million de francs pour financer la fourniture et la pose des installations.

Au total, 108 conteneurs seront installés à court terme pour que la population delémontaine puisse déposer ses sacs poubelles. 63 seront des conteneurs enterrés en raison des nombreuses contraintes liées au patrimoine, notamment dans les secteurs de la vieille ville et de la gare. 45 conteneurs semi-enterrés seront, par ailleurs, installés en dehors de ces endroits particuliers. La ville a été découpée en 51 zones. Dans chacune d’elles, un site a été choisi pour recevoir un ou plusieurs conteneurs. La grande majorité des habitations se trouve dans un périmètre de moins de 300 mètres. Un système sur appel sera proposé pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement. 24 zones se trouvent sur des parcelles privées et des contacts devront être pris avec les propriétaires concernés.





Quelques inquiétudes

Certains élus ont fait part de leurs craintes en ce qui concerne la promiscuité des conteneurs avec les habitations, l’esthétisme ou les odeurs éventuelles. D’autres ont exprimé des inquiétudes par rapport aux procédures qui devront être menées avec les propriétaires concernées. Le conseiller communal Emmanuel Koller a souligné que le système était déjà utilisé à satisfaction par de nombreuses villes et communes. Il a toutefois reconnu que la Municipalité s’attendait à faire face à des oppositions. Le responsable de l’urbanisme a ajouté que ce nouveau système allait permettre de faire des économies de CO2 et d’améliorer l’hygiène et l’image de la ville.

Le crédit de 663'000 francs servira, par exemple, à réaliser des surfaces pavées, déplacer certaines conduites existantes ou éventuellement acquérir des terrains. Les travaux pourraient démarrer au second semestre de l’année. /alr