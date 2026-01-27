« Bienvenue Moutier » : Société de cavalerie de Moutier et environs

Moutier est devenue une ville jurassienne le premier janvier 2026 et avec elle, toutes ses institutions. Comme tous les mardis « dans La Matinale », l’une d’entre elles était à l’honneur. Cette semaine, c’est la société de cavalerie de Moutier, par le biais de sa présidente, Marika Szabo qui était dans nos studios. « La société est stable depuis quelques années », affirme-t-elle, même si elle remarque un manque de renouvèlement dans les membres. Des cours de dressage et de saut sont dispensés au sein de l’institution, avec en point d’orgue une course de patrouille, soit « une balade à cheval organisée avec des postes et des questions » qui se déroule le dernier dimanche du mois de mars.