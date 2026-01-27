« Bienvenue Moutier » : Société de cavalerie de Moutier et environs

Ce mardi dans notre chronique hebdomadaire, c’est la présidente de la société de cavalerie ...
« Bienvenue Moutier » : Société de cavalerie de Moutier et environs

Ce mardi dans notre chronique hebdomadaire, c’est la présidente de la société de cavalerie de Moutier et environs Marika Szabo qui était invitée pour présenter son institution créée en 1945.

Marika Szabo était l'invitée de « La Matinale » ce mardi.

Moutier est devenue une ville jurassienne le premier janvier 2026 et avec elle, toutes ses institutions. Comme tous les mardis « dans La Matinale », l’une d’entre elles était à l’honneur. Cette semaine, c’est la société de cavalerie de Moutier, par le biais de sa présidente, Marika Szabo qui était dans nos studios. « La société est stable depuis quelques années », affirme-t-elle, même si elle remarque un manque de renouvèlement dans les membres. Des cours de dressage et de saut sont dispensés au sein de l’institution, avec en point d’orgue une course de patrouille, soit « une balade à cheval organisée avec des postes et des questions » qui se déroule le dernier dimanche du mois de mars.

La société de cavalerie de Moutier et environs a passablement évolué au fil des ans. Elle avait été créée en 1945 par les dragons de l’armée, selon Marika Szabo. « À ce moment-là, c’était uniquement à but militaire et interdit aux femmes. Ensuite, c’est devenu petit-à-petit plus civil. Il y a eu des concours hippiques ouverts à tous qui ont vu le jour et le sport équestre s’est beaucoup développé comme partout en Suisse », affirme-t-elle. À présent, l’objectif est de poursuivre les activités sereinement. Le transfert de la cité prévôtoise n’a rien changé pour la société de cavalerie, puisque des synergies avec le canton du Jura existaient déjà. Marika Szabo a régulièrement contact avec des cavaliers jurassiens qui « ont le sens de la fête », sourit-elle. /lge


 

