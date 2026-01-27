La BCJ voit son bénéfice net reculer en 2025

La Banque cantonale du Jura (BCJ) a enregistré des résultats en baisse au cours de son exercice 2025. Le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende total en repli à 6,15 millions de francs, contre 6,75 millions précédemment.

De janvier à décembre derniers, l'établissement jurassien a cumulé un résultat d'exploitation de 28,6 millions de francs, soit une baisse de 9,9% sur un an, indique un communiqué paru mardi.

Le bénéfice net est affiché en recul de 8,9% à 12,3 millions.

Les opérations d'intérêt sont restées stables à 50,7 millions. Les opérations de commissions et services ont avancé de 3,8% à 11,3 millions. Enfin, les opérations de négoce ont rapporté 7,6 millions, amoindries de 5,0%.

Les charges d'exploitation ont pesé plus lourdement de 8,6% à 38,6 millions.

La somme au bilan a cependant augmenté de 3,1% à 4,52 milliards, grâce à une solide croissance des prêts hypothécaires à 4,52 milliards, en progression de 5,3%. Les dépôts de la clientèle ont suivi la même courbe à 2,7 milliards contre 2,6 milliards un an plus tôt.

Pour 2026, la direction redoute des résultats en recul notamment à cause du contexte économique tendu et de la pression exercée sur les marges par le maintien de taux d'intérêt bas. /ATS