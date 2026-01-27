Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse

L’EuroAirport a enregistré un record de fréquentation en 2025, avec un total de 9,6 millions ...
Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse

L’EuroAirport a enregistré un record de fréquentation en 2025, avec un total de 9,6 millions de passagers.

L’aéroport veut investir 500 millions de francs pour ses infrastructures au cours des sept prochaines années. (Photo d'archives.) L’aéroport veut investir 500 millions de francs pour ses infrastructures au cours des sept prochaines années. (Photo d'archives.)

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a battu son record de fréquentation l'an dernier. Au total, l'EuroAirport a recensé 9,6 millions de passagers en 2025. Il s'agit d'une hausse de 7,9% par rapport à l'année précédente, due principalement à une demande particulièrement forte durant les vacances d'été.

Plus de 2,4 millions de passagers ont transité par Bâle-Mulhouse au cours de cette période estivale de 10 semaines, soit environ 9% de plus que l'année précédente, indique l'EuroAirport mardi. Le mouvement d'avions ont progressé légèrement, de 0,4%, à 94'000 décollages et atterrissages en 2025.

« Le nombre de passagers par avion a augmenté », s'est réjoui le directeur Tobias Markert devant les médias. En outre, le domaine du fret est resté stable.


500 millions investis pour l'embarquement

L'aéroport entend investir 500 millions de francs dans ses infrastructures ces sept prochaines années. Le nombre de portes d'embarquement restera inchangé, mais elles seront modernisées et leur capacité sera augmentée pour s'adapter à celle des nouveaux avions. Des travaux sont déjà prévus cette année dans la partie sud de l'aéroport.

Les responsables de l'EuroAirport ont présenté un bilan favorable en matière de nuisances sonores. L'an dernier, le nombre d'avions s'envolant après 23h00 a diminué de 74% par rapport à 2019. En revanche, les valeurs limites ont été dépassées une nouvelle fois concernant les atterrissages aux instruments en provenance du sud. Les raisons en sont « purement météorologique », a dit Tobias Markert. /ATS


 

