Non, les pompiers ne collectent pas d’argent pour les victimes de Crans-Montana

Une ou des personnes qui se font passer pour une amicale de pompiers réclament de l’argent ...
Non, les pompiers ne collectent pas d’argent pour les victimes de Crans-Montana

Une ou des personnes qui se font passer pour une amicale de pompiers réclament de l’argent par téléphone. Gare à l’arnaque.

Les pompiers font beaucoup de choses, mais n'organisent pas de collecte pour les victimes de Crans-Montana Les pompiers font beaucoup de choses, mais n'organisent pas de collecte pour les victimes de Crans-Montana

Un ou des inconnus passent des appels au nom d’une amicale de pompiers récoltant des dons en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana. Ces agissements sont visiblement l’œuvre de personnes mal intentionnées. L’Association romande et tessinoise des amicales de sapeurs-pompiers a confirmé à RFJ qu’aucune collecte dans ce sens n’était organisée. Fait cocasse, cette histoire nous a été rapportée par un ancien commandant de SIS sollicité téléphoniquement - par hasard - pour effectuer un don. /rce


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Mesuré à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

Mesuré à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 16:36

Satisfaction de la BCJ, malgré une baisse du bénéfice net

Satisfaction de la BCJ, malgré une baisse du bénéfice net

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 16:14

« Bienvenue Moutier » : Société de cavalerie de Moutier et environs

« Bienvenue Moutier » : Société de cavalerie de Moutier et environs

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 10:45

« La p’tite phrase » - Oser vivre son rêve

« La p’tite phrase » - Oser vivre son rêve

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 12:14

Articles les plus lus

La Halle des expositions sur la sellette à Delémont

La Halle des expositions sur la sellette à Delémont

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 22:11

Une enveloppe pour l’arrivée des moloks à Delémont

Une enveloppe pour l’arrivée des moloks à Delémont

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 22:12

La grève « Boillat » est toujours dans les esprits, 20 ans après

La grève « Boillat » est toujours dans les esprits, 20 ans après

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 07:00

Un nouveau bancomat attaqué en vieille ville de Delémont

Un nouveau bancomat attaqué en vieille ville de Delémont

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 15:27