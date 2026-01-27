Non, les pompiers ne collectent pas d’argent pour les victimes de Crans-Montana

Un ou des inconnus passent des appels au nom d’une amicale de pompiers récoltant des dons en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana. Ces agissements sont visiblement l’œuvre de personnes mal intentionnées. L’Association romande et tessinoise des amicales de sapeurs-pompiers a confirmé à RFJ qu’aucune collecte dans ce sens n’était organisée. Fait cocasse, cette histoire nous a été rapportée par un ancien commandant de SIS sollicité téléphoniquement - par hasard - pour effectuer un don. /rce