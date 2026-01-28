La police perd des effectifs, mais le service fonctionne bien

Il y a bien risque de pénurie de policiers dans le Jura, mais les récents départs ne sont pas liés à une mauvaise ambiance dans le service. C’est en substance ce que répond le Gouvernement jurassien à une question écrite du député Raoul Jaeggi (PVL). Celui-ci s’alarme de nombreuses démissions en 2024 et 2025, et se dit préoccupé tant pour la stabilité de la police que pour la sécurité publique dans le canton. Dans sa réponse, l’exécutif corrige les chiffres avancés par le député et donne des explications sur les motifs de ces départs.





Des réorientations et des retraites

En 2024, 4 policiers et 2 assistants de sécurité publique quittaient leurs fonctions : 4 pour cause de réorientation professionnelle, 1 pour passer à la police fédérale, 1 pour suivre une école de police. En 2025, 15 agents sont partis au total : 6 pour se réorienter, 6 pour cause de retraite, et 3 ont changé de corps de police. Le Gouvernement concède que les procédures de recrutement ne permettront pas de compenser entièrement à court terme les départs non-planifiés – c’est-à-dire ceux qui ne sont pas liés à la retraite. Ce d’autant que l’intégration de Moutier augmente encore les besoins de la police jurassienne. En 2026 et 2027, la police cantonale pourrait donc être en sous-effectif. L’exécutif dit envisager des solutions : intensifier les campagnes de recrutement, augmenter le nombre d’aspirants jurassiens dans les écoles de police – ce qui est en cours depuis 2024 –, et mettre en place des mesures pour fidéliser les collaborateurs. Dans sa réponse, le Gouvernement insiste encore sur le bon climat de travail au sein de la police. Il salue l’engagement des agentes et agents et assure du bon fonctionnement général du service. /lad