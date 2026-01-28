Rêv’Ailé projette d'ouvrir une école alternative au Noirmont

« Nous ne voulons pas fabriquer des enfants hors-sol, mais des citoyens responsables et créatifs. S’il leur manque certains acquis, ils auront la capacité et la créativité pour y parvenir », projette Laurence Surdez. Contacté, le Service de l'enseignement affirme qu'il est encore « en attente de documents complémentaires, notamment sur le volet pédagogique, avant de statuer ».





13 familles auraient manifesté un intérêt concret

Le comité de Rêv'Ailé évoque lui surtout un délai dû aux démarches de mise aux normes du bâtiment qui dicteront certains travaux à réaliser. Une recherche de financement est par ailleurs toujours en cours, l'association étant notamment soutenue par la « Fondation tous en chemin », alors que l’achat du bâtiment devrait avoisiner les 750'000 francs. Malgré quelques inconnues, « 13 familles ont manifesté leur intérêt pour leur enfant par retour de courrier », explique le secrétaire Thomas Steck. Cet informaticien et chocolatier de formation évoque essentiellement des familles franc-montagnardes, mais aussi venant de La Chaux-de-Fonds, Tramelan ou encore de la Vallée de Delémont. Reste l’épineuse question des frais de scolarité, souvent très élevés dans ce type d’école privée.