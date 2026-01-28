Roland Keller : « La navette a explosé, on était tétanisé »

« Le décollage a eu lieu comme prévu. C’était mon 4e lancement sur place. La fusée décolle et puis un moment donné, c’est devenu banal et on s’est dit bon, on ne veut pas trop regarder le ciel. Mais quand même, on l’a fait, une fois que la fusée a décollé, à 10km d’altitude, 72 secondes après, pouf, un immense panache de fumée et là, la navette explose. On est tétanisé. On ne bouge pas pendant 10 à 30 secondes », raconte Roland Keller qui avoue s’être senti légèrement impuissant sur le moment. Une fois ses esprits retrouvés, il s’est empressé de téléphoner à RFJ pour témoigner en direct. « Je n’ai pas eu le temps d’être ému directement, car je travaillais. Ensuite, il y a eu les obsèques à Houston et c’est là que j’ai eu le contre-coup », se souvient-il. Roland Keller assure que ce tragique accident a servi à renforcer les protocoles de sécurité lors des lancements. /lge