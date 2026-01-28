Un véritable réseau pour lutter contre les violences domestiques

La citée seelandaise lance un projet-pilote pour lutter contre les violences domestiques. Les autorités ont présenté ce matin « De porte à porte ». L’idée est d’établir un réseau dans les quartiers, à commencer par Mâche, et permettre à chacun d’être à même d’aider son voisin ou sa voisine. Le programme a été pensé par les autorités biennoises et le service d'aide aux victimes Solidarité femmes Bienne.