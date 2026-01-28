Un véritable réseau pour lutter contre les violences domestiques

La citée seelandaise lance un projet-pilote pour lutter contre les violences domestiques. Les autorités ont présenté ce matin « De porte à porte ». L’idée est d’établir un réseau dans les quartiers, à commencer par Mâche, et permettre à chacun d’être à même d’aider son voisin ou sa voisine. Le programme a été pensé par les autorités biennoises et le service d'aide aux victimes Solidarité femmes Bienne.
Les détails d'Isabelle Althaus, responsable du département Générations & Quartiers de la ville de Bienne :
En 2024, la police cantonale bernoise a enregistré 1975 infractions liées à la violence domestique, soit une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. Mais de nombreux cas échappent aux statistiques, la violence dans la sphère privée restant encore trop souvent invisible. Le Conseil municipal a octroyé un crédit de 400’000 francs pour ce programme qui pourrait être étendu à d’autres quartiers biennois.
Natasha Pittet, directrice de l'action sociale et de la sécurité de la ville de Bienne :
Le projet "De porte à porte" débute au printemps 2026 et se terminera à l'automne 2028. Des personnes clés qui connaissent le quartier seront formées. Ces coiffeurs, concierges, membres des conseils de parents ou d'associations sportives sont des interlocuteurs de confiance pour les victimes. /mbe