Une solidarité capillaire en faveur des blessés de Crans-Montana s’empare du Jura

Les cheveux récoltés par NStyle Coiffure à Saignelégier seront envoyés à des salons partenaires en Valais qui s’occuperont de la suite des démarches.





La capitaine du VFM a franchi le pas

Parmi les clientes de Nadège Gehriger, la capitaine du Volleyball Franches-Montagnes a récemment décidé de réaliser un don capillaire. Coralie Varé a abandonné sa longue tresse tissée lors des matches du VFM et arbore désormais un carré qui tombe sur les épaules. Elle a coupé environ 25 centimètres de cheveux pour rejoindre l’élan de solidarité qui déferle sur le Jura et bien au-delà. « Je ne suis pas dans la médecine, je ne suis pas infirmière donc je voulais aider à ma manière », témoigne Coralie Varé qui avait déjà accompli une démarche similaire en 2019 en faveur des victimes du cancer. La volleyeuse nous a confié avoir même inspiré une coéquipière qui réfléchit aussi à franchir le pas du don capillaire. /nmy