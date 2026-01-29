Arnaques téléphoniques à Develier

Les autorités communales alertent sur des appels frauduleux provenant d’un numéro de portable. L’individu se fait passer pour un employé de la commune pour tenter d'obtenir les informations bancaires des citoyens.
La commune de Develier alerte ses citoyens sur le risque d’arnaque téléphonique.
Un individu se faisant passer pour un assistant social de la commune a tenté de soutirer les informations bancaires de certains citoyens. L’escroc opèrerait depuis un numéro de téléphone portable, aussi, les autorités communales soulignent que le personnel administratif prend toujours contact avec un numéro fixe.
Elles rappellent également les bons réflexes à adopter :
Si quelqu'un vous met la pression au téléphone, raccrochez immédiatement
Ne communiquez aucune information personnelle ou bancaire par téléphone
Ne donnez jamais votre carte et vos codes
Ne remettez jamais d'argent liquide, de carte bancaire ou d'objets de valeur à une personne inconnue
Ne cédez pas, même en cas d’urgence ou de pression
Signalez immédiatement toute situation suspecte à la police au 117
L’administration communale se tient à disposition pour plus de détails et invite ses citoyens à partager l’information. /comm-mlm