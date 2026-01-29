Arnaques téléphoniques à Develier

La commune de Develier alerte ses citoyens sur le risque d’arnaque téléphonique.

Un individu se faisant passer pour un assistant social de la commune a tenté de soutirer les informations bancaires de certains citoyens. L’escroc opèrerait depuis un numéro de téléphone portable, aussi, les autorités communales soulignent que le personnel administratif prend toujours contact avec un numéro fixe.





Elles rappellent également les bons réflexes à adopter :