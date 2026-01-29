ETA réorganise ses sites et ses équipes à Moutier

L’entreprise, propriété du Swatch Group, va procéder à une rénovation de l’une de ses usines ...
L’entreprise, propriété du Swatch Group, va procéder à une rénovation de l’une de ses usines prévôtoises. Ce chantier n’aura pas d’impact sur l’emploi, mais une grande partie du personnel devra être déplacée.

ETA va procéder à la rénovation d'un de ses deux sites prévôtois. (Photo : Georges Henz). ETA va procéder à la rénovation d'un de ses deux sites prévôtois. (Photo : Georges Henz).

ETA s’apprête à rénover l’un de ses sites prévôtois. L’entreprise, propriété du Swatch Group, possède à l’heure actuelle deux usines à Moutier. Selon nos informations, celle dite de « l’ancienne Vénus », située à la rue des Fleurs, subira prochainement des transformations. Une situation qui oblige les responsables à déplacer les effectifs.

Contacté, ETA confirme ce jeudi que « l’un des deux sites doit être modernisé » et que cela a pour conséquence de forcer le déménagement de l’ensemble des machines et du personnel « sur d’autres sites de la région proche ». La firme promet, par ailleurs, que cette situation n’aura pas d’impact sur l’emploi. Elle indique qu’une discussion aura lieu avec chacune et chacun des 150 employés concernés « de manière adaptée quant à son futur lieu de travail ».

A l’heure actuelle toutefois, ETA ne compte pas donner davantage de précisions sur ce projet. /amo


