ETA réorganise ses sites et ses équipes à Moutier

ETA s’apprête à rénover l’un de ses sites prévôtois. L’entreprise, propriété du Swatch Group, possède à l’heure actuelle deux usines à Moutier. Selon nos informations, celle dite de « l’ancienne Vénus », située à la rue des Fleurs, subira prochainement des transformations. Une situation qui oblige les responsables à déplacer les effectifs.

Contacté, ETA confirme ce jeudi que « l’un des deux sites doit être modernisé » et que cela a pour conséquence de forcer le déménagement de l’ensemble des machines et du personnel « sur d’autres sites de la région proche ». La firme promet, par ailleurs, que cette situation n’aura pas d’impact sur l’emploi. Elle indique qu’une discussion aura lieu avec chacune et chacun des 150 employés concernés « de manière adaptée quant à son futur lieu de travail ».

A l’heure actuelle toutefois, ETA ne compte pas donner davantage de précisions sur ce projet. /amo





Développement suit