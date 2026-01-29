L’aventure riche et engagée de Vincent Theurillat se termine au SC Les Breuleux

Vincent Theurillat tourne la page du Ski-Club Les Breuleux. Le Franc-Montagnard établi à La Chaux-de-Fonds quittera la présidence à la fin du mois de janvier. Il a été à la tête de l'entité pendant neuf ans et est sur le point de clôturer une aventure débutée il y a plus de vingt ans. L’ingénieur en électricité de 36 ans a rejoint le SC Les Breuleux à l’adolescence pour pratiquer le ski de fond, seule discipline désormais représentée au sein du club. Le ski alpin a disparu il y a quelques années des rangs du club qui a compté, il y a environ une décennie, un adepte de saut à ski qui a même permis l’organisation à l’époque d’une compétition sur le tremplin de Muriaux.

Vincent Theurillat a intégré le comité en 2016 pour en devenir le président un an plus tard. Le Breulotier d’origine s’est aussi engagé pour la création de la Franches Nordique en 2012 en collaboration avec le SC Saignelégier et il a œuvré au retour de la Course de l’Heure en 2017. Son parcours est riche, engagé et rempli de bons souvenirs. « Quand j’étais adolescent on faisait toutes les courses de Suisse romande (…) et organiser des manifestations c’était des moments de groupe vraiment fantastiques », témoigne-t-il.