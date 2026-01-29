L’aventure riche et engagée de Vincent Theurillat se termine au SC Les Breuleux

Le Franc-Montagnard quittera la présidence du Ski-Club breulotier fin janvier après plus de 20 ans d’activité, d’abord comme fondeur puis comme membre du comité. Il garde en lui énormément de moments de plaisir.
Vincent Theurillat tourne la page du Ski-Club Les Breuleux. Le Franc-Montagnard établi à La Chaux-de-Fonds quittera la présidence à la fin du mois de janvier. Il a été à la tête de l'entité pendant neuf ans et est sur le point de clôturer une aventure débutée il y a plus de vingt ans. L’ingénieur en électricité de 36 ans a rejoint le SC Les Breuleux à l’adolescence pour pratiquer le ski de fond, seule discipline désormais représentée au sein du club. Le ski alpin a disparu il y a quelques années des rangs du club qui a compté, il y a environ une décennie, un adepte de saut à ski qui a même permis l’organisation à l’époque d’une compétition sur le tremplin de Muriaux.
Vincent Theurillat a intégré le comité en 2016 pour en devenir le président un an plus tard. Le Breulotier d’origine s’est aussi engagé pour la création de la Franches Nordique en 2012 en collaboration avec le SC Saignelégier et il a œuvré au retour de la Course de l’Heure en 2017. Son parcours est riche, engagé et rempli de bons souvenirs. « Quand j’étais adolescent on faisait toutes les courses de Suisse romande (…) et organiser des manifestations c’était des moments de groupe vraiment fantastiques », témoigne-t-il.
Vincent Theurillat : « Quasiment que des moments de plaisir et des fois du stress. »
Avec le départ à venir de son président, le comité du Ski-Club Les Breuleux ne comptera plus que trois personnes pour faire tourner l’entité composée d’environ 70 membres (une vingtaine d’actifs et une cinquante de passifs). Il est évidemment à la recherche de forces vives prêtes à s’engager.
Voir les choses différemment
Si Vincent Theurillat concède que « faire des activités hivernales est de plus en plus compliqué », il reste néanmoins optimiste pour les clubs de ski francs-montagnards, dont le sien qui fêtera ses 97 ans le 1er février. « Il y a encore des hivers et on peut toujours skier », tempère le président qui, même s’il tire bientôt sa révérence, propose de « concentrer les efforts sur un ou deux sites de ski de fond pour mettre la neige en forme et faire durer les pistes » ou encore de s’intéresser à des variantes comme le ski à roulettes.
« Je ne pense pas que les Ski-Clubs de la région vont disparaitre prochainement. »
Le Franc-Montagnard a pris goût au ski de fond et à l’engagement bénévole grâce à ses entraineurs de l’époque Marcel Dubois et André Boillat, deux figures emblématiques du SC Les Breuleux. Son esprit de fondeur s’est aussi éveillé à travers les compétitions. Avec la Franches Nordique et la Course de l’Heure, Vincent Theurillat a voulu « proposer des terrains de jeu aux jeunes » pour mettre en lumière ce « sport fantastique ». /nmy