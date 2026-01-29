Le Carnaval des enfants de Porrentruy passe à la trappe

Le Carnaval des enfants de Porrentruy n'aura pas lieu cette année. (Photo d'archives : Georges Henz). Le Carnaval des enfants de Porrentruy n'aura pas lieu cette année. (Photo d'archives : Georges Henz).

Le Carnaval des enfants de Porrentruy n’aura pas lieu cette année. La municipalité informe ce jeudi avoir pris cette décision « faute d’avoir pu trouver un comité de bénévoles reprenant l’organisation de cet événement ». La manifestation était portée jusqu’à présent par un groupe de mamans qui avaient annoncé l’année dernière leur intention de passer le flambeau. Suite à un appel à bénévoles, un citoyen de Porrentruy s’était porté volontaire. Entretemps, cette personne a dû faire face à des problèmes de santé. La municipalité lance à nouveau un appel pour s’investir dans l’organisation du Carnaval des enfants l’année prochaine. /comm-ncp


 

