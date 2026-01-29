Le Jura ne figure pas dans les grandes lignes de la mobilité jusqu’en 2045

Le Conseil fédéral n’a retenu aucun projet qui touche directement le territoire jurassien dans ses priorités pour développer des projets routiers et ferroviaires d’ici 2045.

Les différents projets évoqués par le Conseil fédéral ne concernent pas le canton du Jura. (Illustration : admin.ch) Les différents projets évoqués par le Conseil fédéral ne concernent pas le canton du Jura. (Illustration : admin.ch)

Le Jura reste absent des grandes lignes de développement routiers et ferroviaires d’ici 2045. Le Conseil fédéral a fixé mercredi ses priorités en la matière. En Suisse romande, une amélioration de la ligne ferroviaire Bienne – Lausanne/Genève est prévue d’ici 2030 avec des investissements dans la région de Renens. La ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est aussi retenue mais à plus long terme. Quant au projet Arc Express qui prévoit un troisième rail pour les Chemins de Fer du Jura entre Glovelier et Delémont, il n’y figure pas. Concernant les projets routiers, pas de traces non plus pour la N18 entre Delémont et Bâle avant 2045. Le dossier doit partir en consultation en juin. Le ministre jurassien de l’Environnement ne cache pas son sentiment. Jean-Paul Lachat se dit « pour le moins déçu » s’agissant de la liaison entre Delémont et Bâle. Il note que rien n’est définitivement gravé dans le marbre et que « tout un travail de lobbying doit maintenant être réalisé pour changer les priorités du Conseil fédéral ». À propos de l’absence du projet ferroviaire Arc Express, Jean-Paul Lachat estime que ce n’est pas forcément de mauvais augure. « Pour ce projet, on pense que les financements nécessaires sont de moindre importance et qui ne sont pas forcément fixés dans le concept retenu par le Conseil fédéral », indique le ministre de l’Environnement. Jean-Paul Lachat souligne, enfin, que les améliorations pour la ligne Bienne – Lausanne/Genève d’ici 3030 seront bénéfiques pour le canton du Jura même s’il ne s’agit pas encore du retour de la ligne directe entre Delémont et la cité de Calvin.

Jean-Paul Lachat : « Un travail de lobbying sera nécessaire. » 

Ecouter le son

Les coûts de tous les projets routiers et ferroviaires retenus par le Conseil fédéral contiennent encore des incertitudes, notamment en raison de la longue durée des travaux. Certains projets pourraient être reportés ou revus à la baisse, si les moyens financiers devaient manquer. /ats-fco


 

