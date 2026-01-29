Les chutes de neige ont perturbé le trafic jurassien

Plusieurs accidents de la circulation causés par les conditions météorologiques. La neige qui est tombée durant la nuit de mercredi à jeudi a perturbé le trafic sur les routes jurassiennes. Selon des informations transmises par les auditeurs de RFJ et confirmées par la police cantonale jurassienne, deux véhicules ont effectué des sorties de route durant la matinée. Le premier accident concerne une voiture qui a terminé sur le toit à Pleigne vers la route de Bourrignon. Le deuxième a impliqué un minibus à la sortie du Noirmont en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans un communiqué, la police cantonale jurassienne indique qu’aucun blessé n’est à déplorer. Elle est toutefois intervenue sur place pour prendre les « premières mesures ». /comm-fwo