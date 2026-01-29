Les chutes de neige ont perturbé le trafic jurassien

Les conditions météorologiques de la nuit de mercredi à jeudi ont été à l'origine de plusieurs ...
Les chutes de neige ont perturbé le trafic jurassien

Les conditions météorologiques de la nuit de mercredi à jeudi ont été à l'origine de plusieurs accidents sur les routes de la région.

Une voiture s'est notamment retrouvée sur le toit jeudi matin à cause des conditions météorologiques. Une voiture s'est notamment retrouvée sur le toit jeudi matin à cause des conditions météorologiques.

Plusieurs accidents de la circulation causés par les conditions météorologiques. La neige qui est tombée durant la nuit de mercredi à jeudi a perturbé le trafic sur les routes jurassiennes. Selon des informations transmises par les auditeurs de RFJ et confirmées par la police cantonale jurassienne, deux véhicules ont effectué des sorties de route durant la matinée. Le premier accident concerne une voiture qui a terminé sur le toit à Pleigne vers la route de Bourrignon. Le deuxième a impliqué un minibus à la sortie du Noirmont en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans un communiqué, la police cantonale jurassienne indique qu’aucun blessé n’est à déplorer. Elle est toutefois intervenue sur place pour prendre les « premières mesures ». /comm-fwo


 

Actualités suivantes

L’aventure riche et engagée de Vincent Theurillat se termine au SC Les Breuleux

L’aventure riche et engagée de Vincent Theurillat se termine au SC Les Breuleux

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:06

L’année du changement d’échelle pour l’AJR

L’année du changement d’échelle pour l’AJR

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:00

Le Jura ne figure pas dans les grandes lignes de la mobilité jusqu’en 2045

Le Jura ne figure pas dans les grandes lignes de la mobilité jusqu’en 2045

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:40

Quand « la Boillat » était en grève (2/4) : les médias locaux au cœur de la grève

Quand « la Boillat » était en grève (2/4) : les médias locaux au cœur de la grève

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:06

Articles les plus lus