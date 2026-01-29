Les règles de protection incendie restent les mêmes pour les grandes manifestations

Les organisateurs de festivités dans le canton du Jura doivent désormais respecter l’interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics, indique un communiqué transmis jeudi par le Gouvernement. Toutes les autres règles de sécurité incendie restent inchangées, y compris le rôle des communes pour les manifestations publiques.

Depuis le début de l’année, les autorités jurassiennes et l’Établissement cantonal d’assurance (ECA) rappellent aux acteurs locaux les obligations légales existantes, basées sur la loi sur les spectacles et divertissements de 1998 et sur les prescriptions de protection incendie valables dans toute la Suisse. L’objectif est de permettre aux organisateurs de préparer leurs événements en toute sécurité. « Il n’a jamais été question d’introduire des restrictions supplémentaires, notamment en lien avec le carnaval », précise le communiqué.

Le Service de l’économie et de l’emploi et l’ECA Jura accompagnent les communes pour l’application de ces règles. Selon le Gouvernement, la législation en vigueur vise avant tout à protéger la population et à garantir que les spectateurs puissent assister aux événements festifs dans les meilleures conditions de sécurité. Les ordonnances modifiées concernant l’interdiction des engins pyrotechniques ont été publiées ce jeudi dans le Journal officiel. /comm-mlm