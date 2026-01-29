Quand « la Boillat » était en grève (3/4) : un élan de solidarité qui a marqué les esprits

Pendant un mois, les employés continuent à venir sur leur lieu de travail : ils n’y vont pas pour travailler mais pour faire grève. Pierre-Yves Emery l’a vécu de l’intérieur, lui qui a occupé la fonction de président de la commission des employés de la Boillat, avant de se faire licencier. Les grévistes occupaient les bâtiments pour ne pas que les membres de la Direction s’emparent des locaux : «On vivait dans la peur et l’insécurité, mais sur place, c’était un vrai campement, un endroit de retrouvaille. »





Solidarité des quatre coins de la Suisse

Dans la région et ailleurs, des actions de solidarité ont émergé. À l’instar du collectif Femmes en colère, constitué d’une quinzaine de personnes. À l’époque, Roubina Kouyoumdjian était membre de ce groupe de soutien. Marches silencieuses, interpellations de politiciens, soupe populaire : avec le recul, elle se souvient d’une action en particulier, celle où elles ont rencontré à Berne Martin Hellweg, CEO de l’entreprise.