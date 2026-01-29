Une enveloppe en baisse pour le Programme Bâtiments jurassien

Les subventions du Programme Bâtiments sont en baisse cette année avant de potentiels changements en 2027. Le canton du Jura a communiqué jeudi que le crédit à disposition des propriétaires de bâtiments jurassiens est de 3'893'000 francs pour 2026. Il est en baisse de presque 400'000 francs par rapport à 2025 (4'245'000 francs). Une perte liée à une réduction de la part cantonale qui s’élève cette année à 1'180'000 francs.

Le Programme Bâtiment permet de réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments et de couvrir les besoins de chaleur avec des énergies renouvelables. Les mesures de soutien restent identiques cette année, mais pourraient être profondément modifiées l’année prochaine. Au niveau national, le Conseil fédéral a annoncé sa volonté de réduire les moyens affectés aux soutiens dans le secteur du bâtiment dans le cadre du programme d’allègement budgétaire 2027. Les cantons, par l’intermédiaire de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK), s’engagent à « préserver un dispositif d’encouragement efficace et éviter un affaiblissement des objectifs climatiques et énergétiques ».

Les autorités jurassiennes recommandent aux propriétaires, dans l’attente des décisions définitives pour l’année prochaine, de ne pas différer leurs projets : « mieux vaut bénéficier des contributions disponibles aujourd’hui que de compter sur des conditions qui pourraient être moins favorables dès 2027. »

La Section de l’énergie du Service du développement territorial présentera les mesures et les conditions du programme lors d’une séance d’information qui se tiendra le lundi 2 mars à 19h la Sociét’halle de Moutier. /comm-fwo