L’A16 rouverte entre Courgenay et Porrentruy

L’autoroute est à nouveau accessible après le carambolage qui s’est produit vendredi matin ...
L’autoroute est à nouveau accessible après le carambolage qui s’est produit vendredi matin.

L’autoroute est à nouveau ouverte entre Courgenay et Porrentruy. (Photo : archives). L’autoroute est à nouveau ouverte entre Courgenay et Porrentruy. (Photo : archives).

Le tronçon autoroutier entre Courgenay et Porrentruy-Est a rouvert sur l'A16. La police cantonale jurassienne avait fermé le secteur sur la voie France à la suite du carambolage survenu vers 8h. /alr 


