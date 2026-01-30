Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Des conférenciers coachés

Selon le président du comité d’organisation, Grégoire Chèvre, l’idée est de proposer des conférences claires et lors desquelles le public ne s’ennuie pas. Pour utiliser la marque TED, les porteurs du projet ont dû envoyer un premier dossier à New York. Grégoire Chèvre a ensuite dû se rendre à Vienne, en Autriche, pour participer à une conférence officielle organisée par le siège américain, ce qui lui a permis d’obtenir le deuxième niveau de licence pour organiser une manifestation avec plus de 300 personnes.

Les conférenciers seront également encadrés afin de préparer une intervention qui s’inscrive dans le concept TED. « On va les aiguiller dans leur discours. On leur a donné certaines directives. On va aussi les accompagner pour que leur conférence soit vraiment percutante et pour avoir le message le plus clair possible », explique Grégoire Chèvre.

Les billets sont en vente sur le site officiel de l’événement ainsi que tous les détails de la programmation.

Notez que le X de TEDx fait référence à un événement organisé indépendamment de la marque américaine et de manière locale. /alr