Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Le premier TEDxDelémont se déroulera le 23 avril à Cinémont en présence de huit intervenants ...
Huit conférenciers participeront au premier TEDxDelémont le 23 avril. (Photo générée par IA : TEDxDelémont). Huit conférenciers participeront au premier TEDxDelémont le 23 avril. (Photo générée par IA : TEDxDelémont).

Le Jura se met à la mode TED. Une soirée basée sur ce concept américain de conférences innovantes se déroulera le 23 avril à Cinémont. Le premier TEDxDelémont aura pour thème « Intelligence(s) ». Huit personnes d’horizons différents proposeront une intervention d’une dizaine de minutes pour partager une idée forte, une découverte ou encore un parcours de vie inspirant. Le chef étoilé Jérémy Desbraux de la Maison Wenger, le fondateur de QoQa Pascal Meyer, l’artiste Janel Fluri, la designeuse en expériences conscientes Marielle Byworth-Joliat, le chercheur Ernst Zürcher, le spécialiste en IA Stéphane Cuenat, la metteuse en scène Laure Donzé et la comédienne Eve Mittempergher figurent sur la liste des intervenants. DJ Idem sera l’invité spécial de l’événement. Il clôturera la soirée alors que l’apéritif et le repas seront rythmés par DJ Hakim.

Grégoire Chèvre : « TED a dépoussiéré ce modèle vieillissant de soirée de conférences. »

Des conférenciers coachés

Selon le président du comité d’organisation, Grégoire Chèvre, l’idée est de proposer des conférences claires et lors desquelles le public ne s’ennuie pas. Pour utiliser la marque TED, les porteurs du projet ont dû envoyer un premier dossier à New York. Grégoire Chèvre a ensuite dû se rendre à Vienne, en Autriche, pour participer à une conférence officielle organisée par le siège américain, ce qui lui a permis d’obtenir le deuxième niveau de licence pour organiser une manifestation avec plus de 300 personnes.

Les conférenciers seront également encadrés afin de préparer une intervention qui s’inscrive dans le concept TED. « On va les aiguiller dans leur discours. On leur a donné certaines directives. On va aussi les accompagner pour que leur conférence soit vraiment percutante et pour avoir le message le plus clair possible », explique Grégoire Chèvre.

Les billets sont en vente sur le site officiel de l’événement ainsi que tous les détails de la programmation.

Notez que le X de TEDx fait référence à un événement organisé indépendamment de la marque américaine et de manière locale. /alr


 

