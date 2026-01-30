Les associations du Tropicana Beach font preuve de résilience

Suite à l’annonce de l’annulation de la manifestation, l’organisation InterAgir, chargée de ...
Suite à l’annonce de l’annulation de la manifestation, l’organisation InterAgir, chargée de nourrir en partie les visiteurs, a dû trouver des solutions pour écouler les repas déjà préparés.

Tropicana Beach Contest à Bassecourt (Photo : archives) Tropicana Beach Contest à Bassecourt (Photo : archives)

Des plats sur les bras pour les associations du Tropicana Beach Contest. La manifestation caritative qui aurait dû avoir lieu ce week-end à Bassecourt a été annulée à la suite des mesures de sécurité imposées par la commune de Haute-Sorne. Une annonce faite samedi dernier par les organisateurs. 

« Chaque association s’occupe de la nourriture au Tropicana. On prévoit toujours 400 assiettes », explique Samuel Bouille, membre de l’organisation InterAgir. « On avait décidé cette année d’anticiper à notre grand malheur mais on a pu rebondir », sourit-il. L’équipe s’est retrouvée avec plusieurs kilos de houmous et de légumes à liquider au plus vite. 

Après réflexion, le comité a décidé d’essayer de vendre le surplus en proposant des assiettes de mézé (ensemble de plats méditerranéens) à prix libre. Les membres ont acheté des boxes pour pouvoir préparer et livrer les plats ce week-end.

Samuel Bouille : « Ce sont principalement nos collègues qui ont été très solidaires avec nous. » 

Ecouter le son

Samuel Bouille s’est réjoui de l’entraide reçu de la part des proches. Grâce aussi aux réseaux sociaux, l’entièreté des stocks de nourriture a pu être écoulée. Le membre de l'association se montre positif quand on lui demande ce qui ressort de cette mésaventure : « C’était une occasion de faire connaitre l’association autour de nous. On arrivera aussi certainement à réaliser du bénéfice. Dans l’imprévu il y aussi des choses chouettes. » 

Les organisateurs du Tropicana Beach Contest ont indiqué cette semaine sur Facebook vouloir reprogrammer l'édition 2026 cet automne. /nje



 

