Les associations du Tropicana Beach font preuve de résilience

Des plats sur les bras pour les associations du Tropicana Beach Contest. La manifestation caritative qui aurait dû avoir lieu ce week-end à Bassecourt a été annulée à la suite des mesures de sécurité imposées par la commune de Haute-Sorne. Une annonce faite samedi dernier par les organisateurs.
« Chaque association s’occupe de la nourriture au Tropicana. On prévoit toujours 400 assiettes », explique Samuel Bouille, membre de l’organisation InterAgir. « On avait décidé cette année d’anticiper à notre grand malheur mais on a pu rebondir », sourit-il. L’équipe s’est retrouvée avec plusieurs kilos de houmous et de légumes à liquider au plus vite.
Après réflexion, le comité a décidé d’essayer de vendre le surplus en proposant des assiettes de mézé (ensemble de plats méditerranéens) à prix libre. Les membres ont acheté des boxes pour pouvoir préparer et livrer les plats ce week-end.
Samuel Bouille : « Ce sont principalement nos collègues qui ont été très solidaires avec nous. »
Samuel Bouille s’est réjoui de l’entraide reçu de la part des proches. Grâce aussi aux réseaux sociaux, l’entièreté des stocks de nourriture a pu être écoulée. Le membre de l'association se montre positif quand on lui demande ce qui ressort de cette mésaventure : « C’était une occasion de faire connaitre l’association autour de nous. On arrivera aussi certainement à réaliser du bénéfice. Dans l’imprévu il y aussi des choses chouettes. »
Les organisateurs du Tropicana Beach Contest ont indiqué cette semaine sur Facebook vouloir reprogrammer l'édition 2026 cet automne. /nje