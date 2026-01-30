Les associations du Tropicana Beach font preuve de résilience

Des plats sur les bras pour les associations du Tropicana Beach Contest. La manifestation caritative qui aurait dû avoir lieu ce week-end à Bassecourt a été annulée à la suite des mesures de sécurité imposées par la commune de Haute-Sorne. Une annonce faite samedi dernier par les organisateurs.

« Chaque association s’occupe de la nourriture au Tropicana. On prévoit toujours 400 assiettes », explique Samuel Bouille, membre de l’organisation InterAgir. « On avait décidé cette année d’anticiper à notre grand malheur mais on a pu rebondir », sourit-il. L’équipe s’est retrouvée avec plusieurs kilos de houmous et de légumes à liquider au plus vite.

Après réflexion, le comité a décidé d’essayer de vendre le surplus en proposant des assiettes de mézé (ensemble de plats méditerranéens) à prix libre. Les membres ont acheté des boxes pour pouvoir préparer et livrer les plats ce week-end.