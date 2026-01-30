L’Ajoie est touchée ce vendredi matin par un épisode de pluie givrante. La police cantonale jurassienne annonce que de nombreux accidents se sont produits sur les routes de la région, notamment sur l’autoroute A16 entre Courgenay et Boncourt, dans les deux sens, ou encore sur la route entre Porrentruy et Cornol. Les forces de l’ordre appellent les automobilistes à la plus grande prudence. /alr
Les routes verglacées en Ajoie
De nombreux accidents se sont produits vendredi matin, selon la police cantonale jurassienne ...
RFJ
