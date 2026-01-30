Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Pleigne se dote de son nouveau Plan d’aménagement local. Le PAL révisé a été approuvé jeudi soir, par 33 voix contre 15 et 5 abstentions, lors d’une assemblée communale extraordinaire. Le document prévoit notamment une réduction de plus de 30'000 m2 des zones à bâtir pour répondre aux exigences de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Le PAL comprend le plan de zones, le règlement communal sur les constructions et le plan des dangers naturels. /alr-fco