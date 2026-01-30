Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Réunis en assemblée communale extraordinaire jeudi soir, les citoyens ont validé le PAL qui ...
Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Réunis en assemblée communale extraordinaire jeudi soir, les citoyens ont validé le PAL qui prévoit notamment une réduction des zones à bâtir.

Le nouveau Plan d'aménagement local a été approuvé à Pleigne. (Photo d'illustration libre de droits). Le nouveau Plan d'aménagement local a été approuvé à Pleigne. (Photo d'illustration libre de droits).

Pleigne se dote de son nouveau Plan d’aménagement local. Le PAL révisé a été approuvé jeudi soir, par 33 voix contre 15 et 5 abstentions, lors d’une assemblée communale extraordinaire. Le document prévoit notamment une réduction de plus de 30'000 m2 des zones à bâtir pour répondre aux exigences de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Le PAL comprend le plan de zones, le règlement communal sur les constructions et le plan des dangers naturels. /alr-fco


 

Actualités suivantes

Les routes verglacées en Ajoie

Les routes verglacées en Ajoie

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 08:24

Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 07:00

Arnaques téléphoniques à Develier

Arnaques téléphoniques à Develier

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:41

« Continuer de traire à perte, ce n’est pas motivant ! »

« Continuer de traire à perte, ce n’est pas motivant ! »

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:47

Articles les plus lus