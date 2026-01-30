Quand « la Boillat » était en grève (4/4) : un optimisme raisonnable pour l'avenir 

Que reste-t-il aujourd’hui des stigmates de la crise de la Boillat à Reconvilier ? Depuis 2019, de nouveaux investisseurs sont entrés dans la danse et ont succédé au groupe chinois Baoshida, avec pour objectif de sauver l’entreprise. André Rezzonico, président du conseil d’administration du nouveau Swissmetal, incarne cette mission. L’industriel s’est battu, et se bat encore pour repositionner le groupe. Vingt ans après la grève de 2006, une certaine sérénité est de retour, même si le souvenir est encore douloureux pour celles et ceux qui ont traversé ces années d’incertitudes et de déception. André Rezzonico le comprend, mais il sent que le vent a tourné. « Je pense que les employés voient le verre à moitié plein. »