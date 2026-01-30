Smartphones interdits dans les écoles obligatoires jurassiennes

Les téléphones portables seront totalement interdits dans les écoles obligatoires jurassiennes. La nouvelle directive entre en vigueur dès le 1er février, conformément à l’annonce faite lors de la dernière rentrée en août. Elle ne concerne pas uniquement les smartphones mais tous les appareils privés de communication électronique. Cette interdiction vise plusieurs objectifs en lien avec le bien-être des élèves et la mission de l’école, selon un communiqué transmis vendredi après-midi.

Sont concernés par l’interdiction, les téléphones portables, les montres et lunettes connectées et les objets de localisation GPS. Les smartphones allumés étaient déjà bannis des établissements scolaires jurassiens depuis août 2020. Avec la nouvelle directive, les élèves se rendent à l’école sans appareil, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation. S’ils l’emmènent avec eux, obligation de l’éteindre et de le ranger dans un endroit défini par le règlement, faute de quoi ils s’exposent à une sanction et confiscation de l’appareil. L’interdiction s’applique pendant tout le temps scolaire, y compris lors des récréations. Elle s’étend aussi aux activités extrascolaires, comme les camps et les courses d’école. Posséder un appareil pendant un camp scolaire peut être un motif de renvoi.

Privilégier les échanges humains

L’éducation numérique reste présente dans les écoles. Un travail de sensibilisation et d’éducation pour utiliser les outils numériques de manière responsable est mis en place dans chaque classe. « Mieux se concentrer, prévenir les dérives numériques et protéger les élèves, renforcer l’égalité et le vivre-ensemble, protéger les données et la sphère privée et enfin, favoriser l’autonomie des enfants » sont les objectifs visés par la nouvelle mesure, indique le communiqué. Les enseignants pourront continuer à utiliser leur téléphone portable, mais uniquement en cas de nécessité ou pour la gestion administrative de l’école. Il faut en effet montrer l’exemple, souligne la directive : « L'exemplarité est en effet essentielle à la pleine acceptation de l'interdiction du portable pour les élèves ». /comm-ech