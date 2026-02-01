Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, c’est un mot plein de mystère. Le conseiller communal chaux-de-fonnier en charge notamment de la culture, Théo Bregnard lui trouve même des consonances orientales. En réalité, il ne s’agit de rien de tout cela. Esphor, c’est le nom de l’horloge d’Espacité. Une pièce monumentale avec un balancier de 25m de long, parmi les plus longs au monde. Depuis 1995, il oscille le long de la façade de la tour emblématique de la Métropole horlogère.

Cette prouesse technologique, c’est au Technicum qu’on le doit. L’École d’art appliqué lui a apporté de l’esthétisme. Mais tout ça, on ne le voit pas. Car depuis le printemps 2023, Esphor a disparu. Retirée de sa cage de verre pour effacer les traces de corrosion dont elle souffrait, elle n’a jamais retrouvé sa place.

Contacté, le Musée international d’horlogerie confirme que la pièce a bien été réparée dans son centre de restauration et qu’elle attend sagement de pouvoir regagner ses pénates.

Et c’est bien là que se situe le problème. Son habitat n’est pas étanche et la condensation qui s’y forme s’attaque au garde-temps qui bien malgré lui ment sur l’heure.

Le problème n’est pas nouveau, affirme Théo Bregnard. Ça en était déjà un lors de la pose d’Esphor en 1995.