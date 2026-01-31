La Grange donne rendez-vous au cinéma

Depuis ce samedi, le cinéma delémontain propose un nouveau rendez-vous mensuel. Jusqu’à l’été, 6 projections de films auront lieu en compagnie d’un technicien ou d’une technicienne du cinéma qui racontera son métier au public.
C’est une démarche qui veut lever le voile sur certains métiers de l’ombre du cinéma. La Grange à Delémont inaugure ce samedi un rendez-vous mensuel qui entend rendre hommage au cinéma dans sa globalité, sans oublier personne. « Rendez-vous au cinéma » se tiendra chaque dernier samedi du mois, jusqu’à l’été. Six rencontres feront se rencontrer autour d’un film le public et celles et ceux qui travaillent souvent dans l’ombre du 7e art. « Le cinéma c’est avant tout un travail collectif », explique Claude Stadelmann, réalisateur et membre du comité du Cinéma La Grange, pour qui il était important de mettre en lumière ces métiers. « On parle toujours des réalisateurs, des producteurs, on voulait changer cela », explique le Delémontain.
Hommage à Jean-Claude Wicky pour démarrer…. Et John Howe pour conclure ?
Le premier rendez-vous proposera un premier film intitulé « Tous les jours la nuit » (2010) de Jean-Claude Wicky, qui s’intéresse à la vie de mineurs en Bolivie. La projection sera précédée d’une rencontre avec Nicolas Chèvre qui abordera la question de la prise de vue et du montage. Il présentera également un court-métrage intitulé « Nuages nomades ». Scénario, production, musique, réalisation seront ensuite au programme des séances suivantes. Claude Stadelmann espère également boucler cette première série de 6 rencontres avec un invité de marque, John Howe. L’illustrateur canado-suisse connu pour son travail sur « Le Seigneur des Anneaux » devrait être présent à la séance du mois de juin où il évoquera les décors et les effets spéciaux. « Je l’ai eu au téléphone et il m’a dit qu’en principe il serait disponible », se réjouit Claude Stadelmann.
Exister à côté des grands groupes
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de tirer son épingle du jeu face aux grands complexes de cinéma. « C’est une manière d’exister à côté de ces grands groupes parce que je crois que ça ne sert à rien de rivaliser avec eux, explique Claude Stadelmann. Je pense qu’il faut plutôt être complémentaire. Et c’est en ce sens qu’un projet tel que celui-là peut avoir toute sa signification. » Le cinéaste delémontain reconnaît toutefois que les petits cinémas indépendants restent dépendants du bénévolat, sans lequel ils ne pourraient plus survivre. /tna
