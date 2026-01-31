La Grange donne rendez-vous au cinéma

Hommage à Jean-Claude Wicky pour démarrer…. Et John Howe pour conclure ?

Le premier rendez-vous proposera un premier film intitulé « Tous les jours la nuit » (2010) de Jean-Claude Wicky, qui s’intéresse à la vie de mineurs en Bolivie. La projection sera précédée d’une rencontre avec Nicolas Chèvre qui abordera la question de la prise de vue et du montage. Il présentera également un court-métrage intitulé « Nuages nomades ». Scénario, production, musique, réalisation seront ensuite au programme des séances suivantes. Claude Stadelmann espère également boucler cette première série de 6 rencontres avec un invité de marque, John Howe. L’illustrateur canado-suisse connu pour son travail sur « Le Seigneur des Anneaux » devrait être présent à la séance du mois de juin où il évoquera les décors et les effets spéciaux. « Je l’ai eu au téléphone et il m’a dit qu’en principe il serait disponible », se réjouit Claude Stadelmann.