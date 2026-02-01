Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Après le « Dry January » ou janvier sans alcool, le mois de février pourrait devenir propice à réduire notre consommation des réseaux sociaux et plus largement des écrans. Le « Off February » est lancé pour la première fois cette année dans plusieurs pays du monde par le Mouvement Off et propose de supprimer les applications de réseaux sociaux de son téléphone portable durant 28 jours. Une expérience de déconnexion qui permettra de gagner jusqu’à 54 heures de temps selon les moyennes d’utilisation pour celles et ceux qui participeraient, indique l’association sur son site internet : « Presque n’importe quelle alternative au temps passé sur les réseaux aura un impact bénéfique sur votre bien-être », écrit-elle.

Un argument que partage Mathieu Weissbrodt, intervenant à Addiction Jura qui estime que cette démarche « est forcément positive. Ça donne l’opportunité de s’observer sans les réseaux sociaux et voir ce que cela révèle et ce qu’on fait d’autre, quand il n’y a plus les réseaux sociaux. C’est de toute façon du temps de gagné. » Le spécialiste nuance toutefois, et rappelle qu’il ne s’agit pas de se couper complètement des réseaux, alors que les jeunes notamment les utilisent aussi pour communiquer. « Il reste la possibilité de consulter les réseaux via un ordinateur », rassure-t-il.