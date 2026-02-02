Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Perturbation de trafic à Porrentruy après une fuite d’hydrocarbure. Le Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy a été mobilisé ce lundi matin à la suite d’un problème technique sur un véhicule utilitaire peu avant 9h. Le liquide s’est écoulé de la gare jusqu’au collège Stockmar, indique le chef d'intervention Benjamin Roy. La rue Auguste-Cuenin, entre le giratoire et l’école, a été fermée à la circulation jusque vers 10h30 pour permettre aux pompiers et à l’entreprise spécialisée de nettoyer la chaussée. /ncp