Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Les pompiers sont intervenus ce lundi matin à la rue Auguste-Cuenin après une fuite d’hydrocarbure ...
Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Les pompiers sont intervenus ce lundi matin à la rue Auguste-Cuenin après une fuite d’hydrocarbure.

Le CRISP a été mobilisé ce lundi matin. Le CRISP a été mobilisé ce lundi matin.

Perturbation de trafic à Porrentruy après une fuite d’hydrocarbure. Le Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy a été mobilisé ce lundi matin à la suite d’un problème technique sur un véhicule utilitaire peu avant 9h. Le liquide s’est écoulé de la gare jusqu’au collège Stockmar, indique le chef d'intervention Benjamin Roy. La rue Auguste-Cuenin, entre le giratoire et l’école, a été fermée à la circulation jusque vers 10h30 pour permettre aux pompiers et à l’entreprise spécialisée de nettoyer la chaussée. /ncp

La fuite d'hydrocarbure a été constatée de la gare jusqu'au collège Stockmar. La fuite d'hydrocarbure a été constatée de la gare jusqu'au collège Stockmar.


 

Actualités suivantes

Recrudescence de cambriolages dans le canton du Jura

Recrudescence de cambriolages dans le canton du Jura

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 11:40

Une bombe au poivre se déclenche sur un vide-grenier à Hérimoncourt

Une bombe au poivre se déclenche sur un vide-grenier à Hérimoncourt

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 11:11

Un nouveau millionnaire à Delémont

Un nouveau millionnaire à Delémont

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 07:46

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 06:43

Articles les plus lus

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 05:16

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 06:43

Un nouveau millionnaire à Delémont

Un nouveau millionnaire à Delémont

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 07:46

Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 10:43

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:35

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 05:16

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 06:43

Un nouveau millionnaire à Delémont

Un nouveau millionnaire à Delémont

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 07:46

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 10:37

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 13:08

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:35

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 05:16