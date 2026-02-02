« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la Suisse a besoin de davantage investir dans les énergies renouvelables, l’isolation des bâtiments, la mobilité électrique et la biodiversité.

La gauche a ainsi lancé une initiative pour un fonds climat qui serait alimenté chaque année de 4 à 8 milliards de francs. Ce sont les citoyens suisses qui décideront si c’est une bonne mesure, dans les urnes, le 8 mars. Le Conseil fédéral et la majorité du parlement le rejette.

Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a décrypté les enjeux du projet de fonds climat. /sju-pch