Les Sauvages ont lancé le carnaval

L’édition 2026 du Carimentran a officiellement démarré dimanche soir au Noirmont.
L’édition 2026 du Carimentran a officiellement démarré dimanche soir au Noirmont.

Les Sauvages étaient de sortie dimanche soir au Noirmont. (Photo : Jonathan Vallat). Les Sauvages étaient de sortie dimanche soir au Noirmont. (Photo : Jonathan Vallat).

Les festivités de carnaval sont officiellement lancées aux Franches-Montagnes. La sortie des Sauvages s’est déroulée dimanche soir dans les rues du Noirmont. Comme de coutume, cette tradition s’est tenue la nuit de pleine lune avant le Carimentran. Pour cette édition 2026, treize sauvages ou hommes-sapins sont sortis du bois pour attraper six baichattes (jeunes filles en patois) avant de les jeter dans la fontaine du village taignon. Le carnaval des Franches-Montagnes se poursuivra dès le 13 février. /alr


 

