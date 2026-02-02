Les natels en camp de ski, c’est fini

La nouvelle directive sur l’interdiction des appareils privés de communication électronique ...
Les smartphones sont bannis lors des activités extrascolaires. (Photo libre de droits) Les smartphones sont bannis lors des activités extrascolaires. (Photo libre de droits)

Utiliser son smartphone pour un travail en classe ou pour prendre des photos pendant un camp de ski, ce n’est désormais plus possible dans les écoles jurassiennes. Depuis ce lundi, tous les appareils privés de communication électroniques sont interdits dans le cadre scolaire, au niveau primaire et secondaire. La nouvelle directive s’étend aux activités extrascolaires, comme les camps et les courses d’école. L’information avait été communiquée lors de la dernière rentrée scolaire. Une interdiction des téléphones portables en classe existait déjà depuis 2020. Le directeur de l’école secondaire du Val Terbi (ESVT) à Vicques, Samuel Rohrbach, explique que les élèves se rendent, en principe, à l’école sans appareil. S’ils le prennent malgré tout, ils doivent l’éteindre et le laisser dans leur casier, et non plus dans leur sac comme avant.

Samuel Rohrbach : « Nous avons acheté des tablettes pour les utiliser dans le cadre des leçons. »

Samuel Rohrbach relève que le règlement de l’école a été modifié en fonction de la nouvelle directive. Certaines choses n’ont toutefois pas changé : il n’y a rien de nouveau concernant la possibilité pour les parents de joindre leur enfant s’il est malade. Le système existait déjà et reste le même, soit passer par le secrétariat. Le directeur note que, de manière générale, la nouvelle directive a été bien accueillie et comprise par les parents d’élève.

« Je crois que les parents comprennent que nous interdisons les téléphones dans le cadre scolaire pour le bien de leur enfant. »

Camps de ski et courses d’école touchés par l’interdiction

La nouvelle directive du Département de la formation, du numérique et des sports touche directement les activités extrascolaires lors desquelles il n’est désormais plus possible pour les élèves d’emmener leurs portables. L’ESVT a organisé son camp de ski en janvier et a déjà appliqué la nouvelle directive qui n’entrait officiellement en vigueur que le 1er février. « On a pu mieux s’amuser entre nous, il y avait plus de contacts. J’ai trouvé ça sympa ! » résume Téa, élève de 10e. De son côté, Melo évoque un problème…. de montre : « On ne savait jamais quelle heure il était, donc on arrivait des fois un peu en retard », se souvient l’élève de 10e. 

Pour le directeur, le camp de ski sans téléphone portable a été une bonne chose : « J’ai revu des enfants jouer à des jeux de société, ce qu’on ne voyait plus depuis quelques années », se réjouit Samuel Rohrbach. /ech

