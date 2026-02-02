Les natels en camp de ski, c’est fini

Utiliser son smartphone pour un travail en classe ou pour prendre des photos pendant un camp de ski, ce n’est désormais plus possible dans les écoles jurassiennes. Depuis ce lundi, tous les appareils privés de communication électroniques sont interdits dans le cadre scolaire, au niveau primaire et secondaire. La nouvelle directive s’étend aux activités extrascolaires, comme les camps et les courses d’école. L’information avait été communiquée lors de la dernière rentrée scolaire. Une interdiction des téléphones portables en classe existait déjà depuis 2020. Le directeur de l’école secondaire du Val Terbi (ESVT) à Vicques, Samuel Rohrbach, explique que les élèves se rendent, en principe, à l’école sans appareil. S’ils le prennent malgré tout, ils doivent l’éteindre et le laisser dans leur casier, et non plus dans leur sac comme avant.