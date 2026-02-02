Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

La troupe amateur franc-montagnarde présente son dernier spectacle en fin de semaine à Saignelégier. Il s’agit d’une pièce du dramaturge nord-irlandais Brian Friel, intitulée Danser à la Lughnasa.
Le Théâtre Sans Gage remonte sur les planches. La troupe amateur franc-montagnarde active depuis plus de 30 ans va présenter son nouveau spectacle en fin de semaine à Saignelégier. Il s’agit d’une pièce du dramaturge nord-irlandais Brian Friel publiée en 1990, intitulée « Danser à la Lughnasa », soit la fête des moissons. L’histoire se passe en Irlande durant l’été 1936, avec comme personnages principaux les cinq sœurs Mundy qui vivent simplement à la campagne et dont le quotidien est égayé par la danse, thème principal de la pièce portée par neuf acteurs. Le spectacle mêle humour, vives réparties et musique. « La principale difficulté de cette pièce est de maintenir le rythme, elle dure 1h45 sans entracte et il faut tenir, avec des répliques cinglantes. Le texte est très rapide et très dense, il faut qu’on soigne vraiment cela. Pour la partie chorégraphie avec les danses, on a la chance d’avoir une chorégraphe qui n’est pas professionnelle, mais qui se débrouille très bien. Je me suis aussi toujours fixé le but avec le Théâtre Sans Gage que personne n’ait l’air ridicule sur scène et d’avoir un bon niveau, et ça marche assez bien, il y a une certaine unité », explique le metteur en scène de « Danser à la Lughnasa » André Schaffter, qui a déjà œuvré sur une douzaine de spectacles du Théâtre Sans Gage.
André Schaffter : « On ne s’ennuie pas ! »
Les projets du Théâtre Sans Gage se développent sur plusieurs années, avec ici un an et demi de préparation et environ une année de tournée à travers la région. « On est content quand on arrive à faire entre 12 et 15 représentations. Généralement, ça marche assez bien, on s’est taillé une petite réputation. Mais, cela devient de plus en plus compliqué de trouver des salles, on a de plus en plus de gens qui ne nous prennent pas, car on n’est pas professionnels, ou ils ont de l’argent pour payer les pros, mais pas les amateurs, ou ils ne prennent qu’une troupe amateur par année, ce n’est pas évident d’organiser une tournée », poursuit André Schaffter.
La pièce « Danser à la Lughnasa » sera jouée en première vendredi, samedi et dimanche au Centre culturel du Soleil à Saignelégier. /emu