Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Les projets du Théâtre Sans Gage se développent sur plusieurs années, avec ici un an et demi de préparation et environ une année de tournée à travers la région. « On est content quand on arrive à faire entre 12 et 15 représentations. Généralement, ça marche assez bien, on s’est taillé une petite réputation. Mais, cela devient de plus en plus compliqué de trouver des salles, on a de plus en plus de gens qui ne nous prennent pas, car on n’est pas professionnels, ou ils ont de l’argent pour payer les pros, mais pas les amateurs, ou ils ne prennent qu’une troupe amateur par année, ce n’est pas évident d’organiser une tournée », poursuit André Schaffter.

La pièce « Danser à la Lughnasa » sera jouée en première vendredi, samedi et dimanche au Centre culturel du Soleil à Saignelégier. /emu