Un nouveau millionnaire à Delémont

Une personne est devenue millionnaire ce week-end à Delémont. Elle a deviné les six bons numéros du Swiss Loto et empoche ainsi le pactole d’un million qui était en jeu. La Loterie romande l’a indiqué samedi. L’institution précise qu’il fallait cocher les numéros 20, 30, 31, 33, 36 et 38. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 2 et le Joker le 897696. Lors du prochain tirage mercredi, huit millions de francs seront en jeu. /ATS-alr