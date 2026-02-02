Un nouveau millionnaire à Delémont

La Loterie romande a indiqué samedi qu’une personne avait deviné les six bons numéros du Swiss ...
Un nouveau millionnaire à Delémont

La Loterie romande a indiqué samedi qu’une personne avait deviné les six bons numéros du Swiss Loto à Delémont. Le gagnant empoche un million de francs.

Le billet gagnant a été validé à Delémont. (Photo : archives). Le billet gagnant a été validé à Delémont. (Photo : archives).

Une personne est devenue millionnaire ce week-end à Delémont. Elle a deviné les six bons numéros du Swiss Loto et empoche ainsi le pactole d’un million qui était en jeu. La Loterie romande l’a indiqué samedi. L’institution précise qu’il fallait cocher les numéros 20, 30, 31, 33, 36 et 38. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 2 et le Joker le 897696. Lors du prochain tirage mercredi, huit millions de francs seront en jeu. /ATS-alr


 

Actualités suivantes

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 06:43

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 05:16

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:35

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 13:08

Articles les plus lus

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 10:37

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 13:08

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:35

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Les Sauvages ont lancé le carnaval

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 05:16

Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 17:09

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 10:37

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Raphaël Ciocchi nouveau président d'arcjurassien.ch

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 13:08

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Se libérer des réseaux sociaux pendant un mois

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:35

Parc photovoltaïque de Mt-Soleil : recours rejeté

Parc photovoltaïque de Mt-Soleil : recours rejeté

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 18:06

La Grange donne rendez-vous au cinéma

La Grange donne rendez-vous au cinéma

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 11:45

Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 17:09

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 10:37