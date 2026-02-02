Une bombe au poivre se déclenche sur un vide-grenier à Hérimoncourt

Quatorze personnes ont été incommodées par l’explosion d’une bombe au poivre dimanche dans la halle polyvalente de la localité de France voisine.

Un vide-grenier a mal tourné dimanche à Hérimoncourt. (Photo : archives).  Un vide-grenier a mal tourné dimanche à Hérimoncourt. (Photo : archives). 

Grosse frayeur dimanche à Hérimoncourt, en France voisine. Les pompiers sont intervenus juste avant midi après l’explosion d’une bombe au poivre dans la halle polyvalente de la localité située près de Fahy. L’incident est survenu lors d’un vide-grenier. En tout, quatorze personnes, dont deux enfants, ont été incommodées. Tous les blessés ont pu être soignés sur place sans être hospitalisés. Selon les premiers éléments de l'enquête, un acheteur aurait déclenché involontairement l'objet en vente. « Toutes les personnes qui étaient autour ont été aspergées, les yeux ont piqué et certains ont eu des irritations sur la peau ou dans la gorge », a expliqué la maire d’Hérimoncourt, Marie-France Bottarlini, à nos confrères de la radio ICI Belfort-Montbéliard. L’élue se dit surprise de trouver une telle arme dans un vide-grenier.

Marie-France Bottarlini : « J’étais surprise que ce genre de choses puisse se trouver en vente sur un vide-grenier. C’est assez inquiétant. »

Une enquête a été ouverte. L'exposant propriétaire de la bombe au poivre devrait être entendu prochainement par les gendarmes. /alr


 

