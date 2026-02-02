Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Seize cas ont été rapportés sur l’ensemble du territoire cantonal entre vendredi et dimanche, excepté aux Franches-Montagnes qui ont été épargnés.
Le Jura connait une recrudescence de cambriolages exceptionnelle. Seize cas ont été rapportés sur l’ensemble du territoire cantonal entre vendredi et dimanche, excepté aux Franches-Montagnes qui ont été épargnés, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne transmis lundi. Ce sont principalement des maisons familiales qui ont été visées. Les auteurs des faits ont mis en priorité la main sur de l’argent et des bijoux. « Cette vague est exceptionnelle, car en moyenne sur ces derniers mois nous avions une petite trentaine de cambriolages par mois. Ce sera très difficile de récupérer ce qui a été volé. Cela part sur les marchés noirs. L’or est très vite fondu. Et s’il n’y a pas de signes distinctifs sur un bijou, on n’arrive pas à le signaler au niveau du registre de recherche d’objets, en cas de contrôle par exemple lors d’un départ en avion. En principe, cela part principalement à l’étranger. Ici, nous avons des magasins qui rachètent de l’or, mais qui sont bien drillés, ils prennent des précautions, notamment en demandant l’identité du vendeur en cas de doute, c’est assez sérieux », explique le commissaire divisionnaire et chef de la police judiciaire jurassienne Sébastien Frund.
Sébastien Frund : « Une vague de cambriolages exceptionnelle. »
Ces cambriolages ont eu lieu à la tombée de la nuit. La plupart des habitations étaient vides, sauf dans un cas où les occupants ont été réveillés et ont mis en fuite les malfrats. « Les auteurs s’attaquent principalement aux fenêtres et portes-fenêtres avec un outil plat, tel qu’un tournevis ou un pied-de-biche, ou ils cassent le vitrage. On devra exploiter les traces relevées par le service de l’identité judiciaire pour savoir si on a à faire à une ou plusieurs équipes, mais j’imagine qu’on a plus d’une équipe pour cette vague, car on a des cas autant à Moutier qu’en Ajoie. On a principalement à faire à des bandes organisées qui viennent de l’Europe de l'est, mais on ne peut pas exclure des bandes locales, c’est encore trop tôt pour le dire », poursuit Sébastien Frund.
La police cantonale jurassienne va renforcer la surveillance sur tout le territoire avec des patrouilles supplémentaires en soirée sur les fins de semaines et invite la population à lui signaler tout comportement suspect. Les citoyens peuvent aussi prendre des mesures pour prévenir les cambriolages, telles que simuler une présence, mettre ses biens à l’abri, sécuriser les accès et verrouiller les voitures, communiquer une absence prolongée aux voisins ou encore en évitant d’annoncer ses absences, sur les réseaux sociaux en particulier. /comm-emu