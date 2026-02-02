Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Ces cambriolages ont eu lieu à la tombée de la nuit. La plupart des habitations étaient vides, sauf dans un cas où les occupants ont été réveillés et ont mis en fuite les malfrats. « Les auteurs s’attaquent principalement aux fenêtres et portes-fenêtres avec un outil plat, tel qu’un tournevis ou un pied-de-biche, ou ils cassent le vitrage. On devra exploiter les traces relevées par le service de l’identité judiciaire pour savoir si on a à faire à une ou plusieurs équipes, mais j’imagine qu’on a plus d’une équipe pour cette vague, car on a des cas autant à Moutier qu’en Ajoie. On a principalement à faire à des bandes organisées qui viennent de l’Europe de l'est, mais on ne peut pas exclure des bandes locales, c’est encore trop tôt pour le dire », poursuit Sébastien Frund.

La police cantonale jurassienne va renforcer la surveillance sur tout le territoire avec des patrouilles supplémentaires en soirée sur les fins de semaines et invite la population à lui signaler tout comportement suspect. Les citoyens peuvent aussi prendre des mesures pour prévenir les cambriolages, telles que simuler une présence, mettre ses biens à l’abri, sécuriser les accès et verrouiller les voitures, communiquer une absence prolongée aux voisins ou encore en évitant d’annoncer ses absences, sur les réseaux sociaux en particulier. /comm-emu